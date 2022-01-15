Здоровье в наших руках

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Это Артемка, родные родители отказались от него, потому что у него были подозрения на некоторые серьезные заболевания!

Это Артемка, родные родители отказались от него, потому что у него были подозрения на некоторые серьезные заболевания!

Но сразу же нашлись приемные родители, которые очень сильно полюбили Артемку. А после повторного обследования диагноз не подтвердился! И вот какой красавец растет!У кого есть сердце, поставьте сердечко, чтобы малыш рос здоровенькой саморазвитие.

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