Ксению Собчак заметили в стильном образе альтушки в центре Москвы

Ксения Собчак была замечена на прогулке по Китай-городу в центре Москвы в необычном образе альтушки: чёрный парик, кожаный пиджак и эффектный макияж с выбеленным лицом и специфическими ресницами.
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