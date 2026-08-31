Апелляция в Финляндии исключила два из пяти эпизодов обвинения россиянину Тордену

Адвокат Наталия Мальгина, представляющая интересы россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), сообщила, что Апелляционный суд Хельсинки исключил два из пяти эпизодов обвинения её клиенту, при этом вернул один, по которому он ранее был оправдан.
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