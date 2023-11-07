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В КПРФ предложили/потребовали сделать 7 ноября нерабочим праздничным днём

В КПРФ предложили/потребовали сделать 7 ноября нерабочим праздничным днём

Одновременно предлагается исключить из списка выходных 12 июня.Соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Уважаемая Natalija Osminina! Независимость РФ от СССР объявлено в «СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР. ДЕКЛАРАЦИЯ от 2 июня 1990 г. № 22-1 О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики … и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР». Да, написано «в составе». Однако далее разъясняется: «верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории». И представим себе ситуацию, если завтра война. СССР объявляет мобилизацию. А независимая, но «в составе», что делает? ... Хрущёв на 20 съезде оправдал предательство, как явление. Под дымовую завесу о сталинских репрессиях провёл партпереворот. Если бы Сталин расстрелял Хрущёва или поддержавшего переворот Г.К. Жукова (а было, за что), то сейчас мы жили бы в другой стране. Рекомендую дополнительно «Развитие капитализма в СССР» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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1 д.
Natalija Osminina
&quot;И представим себе ситуацию, если завтра война. СССР объявляет мобилизацию. А независимая, но «в составе», что делает?&quot; - не надо ничего представлять и фантазировать. Надо придерживаться фактов 1. факт: &quot;Суверенитет&quot;  не говорит о выходе из СССР, а только о верховенстве собственных законов перед бывшими законами СССР.  2 факт:  все функции органов власти СССР перешли к РСФСР. Поэтому Россия взяла на себя все долги СССР и всю ядерку СССР. Поэтому в ООН Россия значится как правопреемница СССР. И потому имеет право ВЕТО в Совбезе. Значит Россия из СССР не выходила, что и дало право Путину в своем ультиматуме Байдену 17 декабря 2021г. требовать отвода НАТО на состояние 1997 года, то есть сферу влияния равную сфере влияния СССР из стран Варшавского договора.
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23 час.
Natalija Osminina
А насчет перехода от Сталинского учёта произведённой продукции в натуральном выражении, в штуках, тоннах, метрах к  Хрущевскому денежному выражении - то сейчас будет обратный переход.
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23 час.

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