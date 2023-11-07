В КПРФ предложили/потребовали сделать 7 ноября нерабочим праздничным днём

ВА Виктор Александров Уважаемая Natalija Osminina! Независимость РФ от СССР объявлено в «СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР. ДЕКЛАРАЦИЯ от 2 июня 1990 г. № 22-1 О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики … и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР». Да, написано «в составе». Однако далее разъясняется: «верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории». И представим себе ситуацию, если завтра война. СССР объявляет мобилизацию. А независимая, но «в составе», что делает? ... Хрущёв на 20 съезде оправдал предательство, как явление. Под дымовую завесу о сталинских репрессиях провёл партпереворот. Если бы Сталин расстрелял Хрущёва или поддержавшего переворот Г.К. Жукова (а было, за что), то сейчас мы жили бы в другой стране. Рекомендую дополнительно «Развитие капитализма в СССР» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.

Natalija Osminina "И представим себе ситуацию, если завтра война. СССР объявляет мобилизацию. А независимая, но «в составе», что делает?" - не надо ничего представлять и фантазировать. Надо придерживаться фактов 1. факт: "Суверенитет" не говорит о выходе из СССР, а только о верховенстве собственных законов перед бывшими законами СССР. 2 факт: все функции органов власти СССР перешли к РСФСР. Поэтому Россия взяла на себя все долги СССР и всю ядерку СССР. Поэтому в ООН Россия значится как правопреемница СССР. И потому имеет право ВЕТО в Совбезе. Значит Россия из СССР не выходила, что и дало право Путину в своем ультиматуме Байдену 17 декабря 2021г. требовать отвода НАТО на состояние 1997 года, то есть сферу влияния равную сфере влияния СССР из стран Варшавского договора.