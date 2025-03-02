Оба-на! Норги, против США? Ой вэй, идиёты..

Норвежская компания Haltbakk Bunkers Oil прекращает поставки ВМС США После вчерашних событий в Белом доме с участием Зеленского одна из крупнейших норвежских компаний по производству судового топлива Haltbakk Bunkers объявила, что больше не будет заправлять американские военные корабли.
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