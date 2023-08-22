Политнавигатор В конце сентября в России может быть объявлена новая волна мобилизации, в рамках которой начнут призывать в армию мигрантов.
Осенью в России ждут новую мобилизацию с массовым призывом мигрантов
Комментарии
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Валерий Миронов
Ждем мобилизацию? Покажите конкретно, пальцем, того кто ждет! Люди ждут завершения СВО!!!
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11 час.
александр деев
Кто думает что мобилизации не будет,тот глубоко ошибается! Уже сейчас вербуют на мобилизацию, когда в центре занятости состоишь.Так что иллюзий нет, будет осенью повторная мобилизация!Кто думает иначе,тот глупец! А осень покажет,кто из нас прав.А те кто думает что СВО скоро закончится,те тоже ошибаются! Если бы хотели,то давно уже завершили,а наша власть слишком продажная и коррумпированная и ей плевать на простых людей! Когда народ завозмущался, только тогда начали обстреливать и города Украины,а также мосты и дороги и электростанции! Ещё ничего не добились на СВО,а уже идут разговоры о переговорах,это как понимать?Перекрыть все поставки вооружения на Украине и всё,война там прекратиться.Закрыть доставку вооружения из Венгрии и Польши и всё.И Украина сдуется как мыльный пузырь!Но ничего этого военные в штабе не делают, значит кто-то им не даёт делать это!Армию всё время дискредитируют. Когда идёт война,о каких переговорах может идти речь?
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10 час.
Вадим Кузнецов
Так кого мобилизовать-то собираются, кого призывать? Иностранных граждан? А эт вообще законно? Иил граждан России, но тогда при чем тут мигранты?
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6 час.
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