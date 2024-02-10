Добрый Мир
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Добрый Мир

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Россия «приземлила» два секретных военных спутника США. Пентагон заявляет протест. Причем тут интервью Такера Карлсона

Россия «приземлила» два секретных военных спутника США. Пентагон заявляет протест. Причем тут интервью Такера Карлсона

Вчера 60K прочитали Пентагон США выдвинул очередной протест к России. По заявлению Вашингтона, «весь мир был отвлечен» нашумевшим интервью Такера Карлсона — в это время РФ опустила на землю два американских военных спутника.

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Комментарии
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ГО
Галина Ореховская
Ох, если бы это было правдой... Но... это очередная утка США...
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15 час.
Александр
Бред сивой кобылы. Спутник нельзя приземлить.Его можно разрушить противоспутниковой  ракетой.И то обломки будут годами крутиться на своей орбите.
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15 час.
Вера смелых
Спутники упали в воду - это результат. А как это было сделано , что возможно, а что - нет, уже как-то не важно...))))
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13 час.

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