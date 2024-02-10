Россия «приземлила» два секретных военных спутника США. Пентагон заявляет протест. Причем тут интервью Такера Карлсона

ГО Галина Ореховская Ох, если бы это было правдой... Но... это очередная утка США...

Александр Бред сивой кобылы. Спутник нельзя приземлить.Его можно разрушить противоспутниковой ракетой.И то обломки будут годами крутиться на своей орбите.