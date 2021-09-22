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Netflix ведет переговоры о покупке авторских прав на книги Роальда Даля

Netflix ведет переговоры о покупке авторских прав на книги Роальда Даля

Американский стриминговый сервис Netflix планирует выкупить авторские права на книги Роальда Даля. Автор известен такими произведениями, как «Изумительный мистер Лис», «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Джеймс и гигантский персик» и другие.

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