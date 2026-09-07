В Москву на Российский иллюзионный форум приедут фокусники из Германии и Южной Кореи

20 и 21 сентября 2026 года на Основной сцене Московского театра иллюзии состоится III Российский иллюзионный форум, который в этом году приобрел статус международного.
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