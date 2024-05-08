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Врач Шуппо: дефицит витамина D приводит к онкологии

Врач Шуппо: дефицит витамина D приводит к онкологии

Отказываться от приёма витамина D в летний период, считая, что солнца будет достаточно, неправильно. Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо объяснила почему.

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