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Внук свидетеля явления Христа: дедушка был ясновидящим

Внук свидетеля явления Христа: дедушка был ясновидящим

Свидетель явления Христа 80 лет назад в Элисте Семен Бондаренко обладал даром ясновидения. Об этом РИА «Новости» сообщил его внук Николай Бондаренко.

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