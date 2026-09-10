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Газета.ру

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Ротенберг: отзыв нейтрального статуса у Валиевой является дискриминацией

Ротенберг: отзыв нейтрального статуса у Валиевой является дискриминацией

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отреагировал на отзыв нейтрального статуса у фигуристки Камилы Валиевой, назвав решение Международного союза конькобежцев (ISU) дискриминацией, передает Sport24.

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