ВТО «запретила запрещать» экспорт русского леса, но Россия поступила хитро

С 1 января 2022 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 ноября 2020 года в России должен был быть ведён запрет на вывоз необработанного или грубо переработанного леса.
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