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Александр Проханов: Власть жестока, мудра, беспощадна, прозорлива, и она неизбежна

Александр Проханов: Власть жестока, мудра, беспощадна, прозорлива, и она неизбежна

Инаугурация — это обряд, сопровождающий таинство — таинство сотворения власти. Власть — грозная сущность, заставляющая многолюдный народ действовать в истории как единое целое.

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Комментарии
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Виктор Геманов
Александр, не говорите красиво! Патриотизм не терпит балабольства. Патриотизм, тем более - в условиях СВО, уважает чёткость, точность и доходчивость слов, обращённых к  простым людям.  Просьба: не путайте с простыми людьми тех,, которые считают себя элитой, сливками общества. Они - мразь!
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ГМ
Георгий Михалев
Сливки общества эту х.йню вообще не читают. Этот словоблуд (х.еплет) пишет для стада.
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4 час.
Рауф Растов
Превосходная духоподъёмная статья: блестящие образные аналогии и метафоры, высокие метафизические смыслы, возвышающий великолепный слог и державно-патриотическая тональность.
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