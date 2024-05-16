Александр Проханов: Власть жестока, мудра, беспощадна, прозорлива, и она неизбежна

Виктор Геманов

Александр, не говорите красиво! Патриотизм не терпит балабольства. Патриотизм, тем более - в условиях СВО, уважает чёткость, точность и доходчивость слов, обращённых к простым людям. Просьба: не путайте с простыми людьми тех,, которые считают себя элитой, сливками общества. Они - мразь!