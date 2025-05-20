ВВС США: модернизация ядерного и гиперзвукового оружия Россией угрожает Америке

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Военно-воздушные силы США заявили о растущей угрозе со стороны России, которая активно модернизирует свой ядерный потенциал и разрабатывает гиперзвуковое оружие нового поколения.
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