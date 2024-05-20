Байден счел возмутительным требование выдать ордер на арест Нетаньяху

Американский лидер Джо Байден осудил требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.
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