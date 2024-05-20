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Байден счел возмутительным требование выдать ордер на арест Нетаньяху

Байден счел возмутительным требование выдать ордер на арест Нетаньяху

Американский лидер Джо Байден осудил требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

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