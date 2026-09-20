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Авторадио

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Дроны массово атаковали Москву

Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки дронов на Москву. Силами Пво со вчерашнего дня «на всех рубежах» сбиты более 1,5 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 450 из них — на подлёте к столице.

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