Пентагон: США пока не планируют расследовать гибель гражданских при ликвидации главаря ИГ*

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США пока не принимали решения о проведении расследования в связи с гибелью в Сирии гражданских лиц при проведении операции по ликвидации главаря запрещённой в РФ террористической организации ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.