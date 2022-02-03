Пентагон: США пока не планируют расследовать гибель гражданских при ликвидации главаря ИГ*

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США пока не принимали решения о проведении расследования в связи с гибелью в Сирии гражданских лиц при проведении операции по ликвидации главаря запрещённой в РФ террористической организации ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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