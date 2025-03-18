Депутат Миронов внесет в ГД проект о единых мерах поддержки участников СВО

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов внесет на рассмотрение Государственной думы (ГД) проект базового закона о единых мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО).
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