На Алтае пенсионерка хотела помочь соседу обменять бонусы на рубли и потеряла 170 тысяч

Якобы сотрудница банка убедила продиктовать пришедший в сообщении код В Алтайском крае мошенники обманули мужчину, однако в результате их действий пострадал не он, а его соседка, сообщает региональное МВД.
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