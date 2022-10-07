Что происходит? Террор против России на деньги России

I часть: "Что происходит: Бархатная оккупация, бесконтактный геноцид" II часть: "Что происходит? Управляемый хаос, закат Европы" Три этапа, три задачи Чем слабее становятся позиции США в мире, тем агрессивнее ведёт себя их властвующая элита.