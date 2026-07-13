В Меленках УК восстановила козырёк после вмешательства прокуратуры

В городе Меленки органы прокуратуры приняли меры в отношении местной управляющей компании. Проверка, проведённая районной прокуратурой по итогам личного приёма граждан прокурором области, привела к серьёзным последствиям для коммунальной организации.
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