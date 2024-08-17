Автоэксперт объяснил, почему родные аккумуляторы работают дольше, чем батареи из магазина

Замена АКБ, фото: njcar.ru В настоящее время множество автомобилистов замечают, что аккумуляторы, приобретённые в магазинах, расходуют заряд значительно быстрее, чем заводские батареи, которые устанавливаются на этапе сборки автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии