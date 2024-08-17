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Автоэксперт объяснил, почему родные аккумуляторы работают дольше, чем батареи из магазина

Автоэксперт объяснил, почему родные аккумуляторы работают дольше, чем батареи из магазина

Замена АКБ, фото: njcar.ru В настоящее время множество автомобилистов замечают, что аккумуляторы, приобретённые в магазинах, расходуют заряд значительно быстрее, чем заводские батареи, которые устанавливаются на этапе сборки автомобиля.

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