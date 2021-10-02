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Инфекционист Акименко перечислила опасные для человека болезни птиц

Инфекционист Акименко перечислила опасные для человека болезни птиц

Врач-инфекционист Елена Акименко назвала болезни птиц, которые представляют угрозу для человека. Акименко заявила, что для человека представляют опасность сальмонеллез, кампилобактериоз, туберкулез, иерсиниоз, листериоз, птичий грипп и псевдомоноз.

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