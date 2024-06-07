Михутка провел в Барнауле большой пенный праздник для особенных детей

Добрый медведь открыл летний сезон детских праздников и пенных вечеринок Более 80 ребятишек с особенностями здоровья приняли участие в детском празднике, который для них провели активисты алтайского благотворительного проекта "Михутка" во главе с известным на всю страну медведем.
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