Михутка провел в Барнауле большой пенный праздник для особенных детей

Добрый медведь открыл летний сезон детских праздников и пенных вечеринок Более 80 ребятишек с особенностями здоровья приняли участие в детском празднике, который для них провели активисты алтайского благотворительного проекта "Михутка" во главе с известным на всю страну медведем.