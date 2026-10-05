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Газета.ру

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Врач Барышникова: резь в глазах и двоение могут указывать на скрытое косоглазие

Врач Барышникова: резь в глазах и двоение могут указывать на скрытое косоглазие

Вечерняя резь в глазах, расплывающийся текст, двоение, тяжесть в глазах — часто эти симптомы списывают на усталость от экранов, однако на деле в каждом третьем случае они говорят о скрытом косоглазии или гетерофории, – рассказала «Газете.

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