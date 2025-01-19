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Царьград

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Петербуржец помешал мошенникам получить миллионы своей пожилой соседки

Петербуржец помешал мошенникам получить миллионы своей пожилой соседки

Бдительный петербуржец помешал пожилой соседке отдать мошенникам почти пять миллионов рублей. Удалось также задержать курьера, который приехал за деньгами.

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Комментарии
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Elena
Молодец сосед!
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19 час.
Eduard
А вы говоритк денег нет!
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18 час.

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