«Может больше, чем остальные»: что сказала исследователь мозга Бехтерева после встречи с феноменальной провидицей Вангой

Академик не могла поверить в то, что предсказания Ванги реальны. Она решила лично проверить это. Одним из тех, кто пытался взглянуть на способности Ванги с научной точки зрения была академик и руководитель Института мозга человека Наталья Бехтерева.
Академик не могла поверить в то, что предсказания Ванги реальны. Она решила лично проверить это. Одним из тех, кто пытался взглянуть на способности Ванги с научной точки зрения была академик и руководитель Института мозга человека Наталья Бехтерева.
Свежие комментарии