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«Может больше, чем остальные»: что сказала исследователь мозга Бехтерева после встречи с феноменальной провидицей Вангой

Академик не могла поверить в то, что предсказания Ванги реальны. Она решила лично проверить это.  Одним из тех, кто пытался взглянуть на способности Ванги с научной точки зрения была академик и руководитель Института мозга человека Наталья Бехтерева.

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