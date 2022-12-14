Лидер французской ассоциации «Патриоты» назвал безумием помощь Украине в энергетике

Помощь Украине в восстановлении энергетической сферы на более чем €75 млн в 2023 году, о которой объявил президент Франции Эммануэль Макрон, — полное безумие со стороны государства, которое отключает в домах своих граждан отопление и электричество.
Помощь Украине в восстановлении энергетической сферы на более чем €75 млн в 2023 году, о которой объявил президент Франции Эммануэль Макрон, — полное безумие со стороны государства, которое отключает в домах своих граждан отопление и электричество.
Свежие комментарии