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Паралимпийского чемпиона Таймазова похоронят в Дагестане

Паралимпийского чемпиона Таймазова похоронят в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Скончавшегося на 43-м году жизни дагестанского легкоатлета, паралимпийского чемпиона в метании булавы Мусу Таймазова похоронят в его родном поселке Старый Кяхулай.

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