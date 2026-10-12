БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Катастрофическая ошибка Драпатого: Дружковка в «огневом мешке» между Андреевкой и Часов Яром

Катастрофическая ошибка Драпатого: Дружковка в «огневом мешке» между Андреевкой и Часов Яром

Прорыв армии России между Добропольем и Краматорском начинает угрожать обороне бандеровцев во всей агломерации Фото: Александр Река/ТАСС В результате активных наступательных действий полностью освобождены населенные пункты Петровское и Нововотроицкое в окрестностях Доброполья.

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Игорь Егоров

Война на то и война, чтобы не лезть в лоб, а за счет разведки определять уязвимые места обороны и наносить удары в самых слабых ее местах. Так что лупите хохлов-нелюдей со знанием дела и реальной обстановки на месте боя.