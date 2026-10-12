Прорыв армии России между Добропольем и Краматорском начинает угрожать обороне бандеровцев во всей агломерации Фото: Александр Река/ТАСС В результате активных наступательных действий полностью освобождены населенные пункты Петровское и Нововотроицкое в окрестностях Доброполья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- В Лондоне паника ...
- Цена европейского...
- В Схватка мировых ц...
ДрапаНУтого нужно просто ПОВЕСИТЬ, как врага украиньського народу! Повесить вместе с ЗЕЛёным-Провонявшим и всей его камарильей.
Война на то и война, чтобы не лезть в лоб, а за счет разведки определять уязвимые места обороны и наносить удары в самых слабых ее местах. Так что лупите хохлов-нелюдей со знанием дела и реальной обстановки на месте боя.
Суровикин смело проводит сво, снарядов дает много, солдат бережет