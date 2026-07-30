Россиянам рассказали, какие переводы на карту не заинтересуют налоговую

Названы переводы, которые не облагаются налогом.Переводы денег между родственниками и другими физическими лицами не облагаются налогом, если они не связаны с предпринимательской деятельностью или оплатой товаров и услуг.
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