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Кожевников о «Динамо»: «Кудашов – застой и перестраховка, Занатта – это неуважение к своей школе. Бело-голубой дух от команды уходит»

 «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина во 2-м раунде, проиграв серию «Трактору» (0-4).  – Знаю, что вы, журналисты, стремитесь беречь Алексея Кудашова, а он в свою очередь старается с вами дружить.

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