Курянин передал «Азову»* прожектор для перехвата над Киевом российских БПЛА

Прожектор житель Курска отправил в столицу Украины через Литву.Как сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию силовых структур, 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин, связался с бойцами «Азова»* и предложил им зенитный прожектор, спроектированный им самим же.