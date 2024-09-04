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Курские новости

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Курянин передал «Азову»* прожектор для перехвата над Киевом российских БПЛА

Курянин передал «Азову»* прожектор для перехвата над Киевом российских БПЛА

Прожектор житель Курска отправил в столицу Украины через Литву.Как сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию силовых структур, 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин, связался с бойцами «Азова»* и предложил им зенитный прожектор, спроектированный им самим же.

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