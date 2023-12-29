Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дальше действовать будем мы: главное достижение уходящего года и прогноз на новый год

Дальше действовать будем мы: главное достижение уходящего года и прогноз на новый год

sensei Все будет как мы любим Я ждал это время, и вот это время пришло. Это и об уходящем годе и о наступающем.

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Комментарии
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Христос Второй
Бред сивой кобылы
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Валерий Ворожищев
Лишь что-то нацарапать. Интеллект ниже нуля. Приплыли с современным образованием.
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2 час.

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