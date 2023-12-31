Лавров: РФ фиксирует зверства украинских неонацистов не только за период СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей украинских вооруженных формирований (ВФУ).
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