Корпус судна сохранил целостность после столкновения с мостом в Балтиморе

В Балтиморе обрушился автомобильный мост. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein Корпус сингапурского контейнеровоза «Дали» оказался повреждён в результате столкновения с мостом в Мэриленде, однако сохранил целостность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии