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Корпус судна сохранил целостность после столкновения с мостом в Балтиморе

Корпус судна сохранил целостность после столкновения с мостом в Балтиморе

В Балтиморе обрушился автомобильный мост. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein Корпус сингапурского контейнеровоза «Дали» оказался повреждён в результате столкновения с мостом в Мэриленде, однако сохранил целостность.

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