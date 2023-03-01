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Бучневич набрал 1+1 в матче с «Сиэтлом», став 2-й звездой. У него 47 очков в 45 играх

Бучневич набрал 1+1 в матче с «Сиэтлом», став 2-й звездой. У него 47 очков в 45 играх

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сиэтлом» (3:6) и был признан второй звездой.

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