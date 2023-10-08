«Нерезиновая» Россия: с мигрантами будут что-то делать

Ситуация с мигрантами в России развивается непросто. С одной стороны, страна поддерживает мировой тренд по привлечению в экономику иностранных рабочих, с другой — по-прежнему не может справиться с нелегальной миграцией, что влечет целый ряд проблем.
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