РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай вожаков
    Усиков под носом не хватает. Страна приспосотленцев. Биня, они ж, чуть что, все разбегутся. Самый умный-Яша Кедми. Вр...Нетаньяху пообеща...
  • Jack
    Нетаньяху уже может направляться на..й! Вот теперь и евреи доскакалисьНетаньяху пообеща...
  • Анфиса Иванова
    🤣🤣👌👏«Взрывы, горящие ...

«Нерезиновая» Россия: с мигрантами будут что-то делать

«Нерезиновая» Россия: с мигрантами будут что-то делать

Ситуация с мигрантами в России развивается непросто. С одной стороны, страна поддерживает мировой тренд по привлечению в экономику иностранных рабочих, с другой — по-прежнему не может справиться с нелегальной миграцией, что влечет целый ряд проблем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх