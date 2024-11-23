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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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По стрнаицам истории родного края.

По стрнаицам истории родного края.

Учащиеся ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска´ в рамках первого этапа конкурса ´Знатоки идут по фотоследу´ отправились в путешествие и посетили мемориальный комплекс ´Курган Славы´ в деревне Сычково.

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