По стрнаицам истории родного края.

Учащиеся ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска´ в рамках первого этапа конкурса ´Знатоки идут по фотоследу´ отправились в путешествие и посетили мемориальный комплекс ´Курган Славы´ в деревне Сычково.