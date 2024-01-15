«Хезболлах»: Израиль примет условия палестинцев в случае продолжения конфликта

Государство Израиль примет условия палестинского сопротивления в том случае, если боевые действия против него продолжатся на пяти фронтах, включая Ливанский и Йеменский, как это происходит в настоящее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии