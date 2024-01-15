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«Хезболлах»: Израиль примет условия палестинцев в случае продолжения конфликта

«Хезболлах»: Израиль примет условия палестинцев в случае продолжения конфликта

Государство Израиль примет условия палестинского сопротивления в том случае, если боевые действия против него продолжатся на пяти фронтах, включая Ливанский и Йеменский, как это происходит в настоящее время.

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