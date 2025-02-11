Глава Ford Фарли: действия Трампа привели к хаосу в автопроме США

REUTERS/Carlos Barria Действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа привели к хаосу и росту затрат в американской автомобильной промышленности, заявил исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли, передает телеканал NBC News.
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