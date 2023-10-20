Очередная сельхозярмарка состоится в Алматы

В выходные дни в южной столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, 21-22 октября текущего года с 8:00 до 17:00 часов в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием 65 крестьянских хозяйств из близлежащих к мегаполису районов.