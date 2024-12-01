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Грузия между Украиной и Белоруссией

Грузия между Украиной и Белоруссией

Саломе Зурабишвили заявила, что поскольку выборы недействительны и парламент нелегитимен, то срок полномочий ее президентства 14 декабря не истекает.

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