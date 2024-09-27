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Россиян предупредили об убивающих мозг привычках

Россиян предупредили об убивающих мозг привычках

Недосып, алкоголь, курение и переедание негативно воздействуют на работу мозга, провоцируя снижение умственных способностей, а порой и смертельно опасные заболевания Специалистка считает, что наиболее разрушительные для мозга последствия имеют курение и употребление алкоголя.

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