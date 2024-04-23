Мотивированное заключение омского Уполномоченного сыграло решающую роль в замене административного штрафа предупреждением

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Омской области Юрию Герасименко поступило обращение субъекта предпринимательской деятельности, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренной ст.
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