Хабек обвинил Трампа в предательстве

С резким осуждением заявления президента США Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, выступил кандидат на пост канцлера Германии Роберт Хабек, 20 февраля сообщают телеканалы RTL и ntv.
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