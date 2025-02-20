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Хабек обвинил Трампа в предательстве

Хабек обвинил Трампа в предательстве

С резким осуждением заявления президента США Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, выступил кандидат на пост канцлера Германии Роберт Хабек, 20 февраля сообщают телеканалы RTL и ntv.

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