Метеозима придет в Москву во второй половине ноября, с задержкой на 1–2 недели. А устойчивый снежный покров сформируется только в конце месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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