👩🏫 Специализированные кабинеты открыли для студентов-педагогов в Крымском федеральном университете В них всё устроено, как в учебном учреждении, чтобы с первого курса погрузить студентов в школьную реальность.
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