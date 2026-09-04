Массированный удар по Сочи, три волны – на Москву. Срочное сообщение Минобороны, почти 500 атак на Россию

В Сочи отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру, возгорание на территории нефтебазы.
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